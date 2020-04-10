Министры G20 могут обсудить уровни добычи нефти

Повестка заседания министров "Большой двадцатки" (G20) включает вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти к 10 млн б/с, которые принял на себя ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видеоконференцию откроет вступительная речь министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, затем свои доклады по рынку нефти представят генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава МЭА Фатих Бирол. Больше всего времени, около 120 минут, отводится на выступления министров альянса. Встреча должна завершиться в 18:20 по бакинскому времени, следует из графика встречи.

В то же время источник ТАСС, знакомый с ходом обсуждения, сказал, что "министры должны обсудить вопрос о дополнительном сокращении добычи". "Все, что важно в энергетике сегодня - это нефть и сокращение ее добычи. Больше говорить им не о чем", - заключил он.

Целью встречи является обеспечение стабильности энергорынка и укрепления мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за эпидемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления.

Напомним, что 9 апреля в ходе видеоконференции страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года.

"Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, для них базовый уровень одинаковый - 11 миллионов баррелей в сутки", - говорится в принятом по итогам встречи коммюнике.

Минэнерго Азербайджана ранее сообщило, что на первом этапе (в мае-июне) предполагается сокращение добычи нефти на 23% от базового уровня стран, на втором (июль-декабрь) - на 18%, на третьем (январь 2021 - апрель 2022 года) - на 14%. Таким образом, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки, 9,02 миллиона и 9,46 миллиона на каждом из этапов соответственно.