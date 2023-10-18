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Министр: Зангезурский коридор будет способствовать диверсификации Среднего коридора

Министр: Зангезурский коридор будет способствовать диверсификации Среднего коридора Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева по достижению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе открывает путь для развития транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.
Энергетика
18 октября 2023 г. 15:54
Министр: Зангезурский коридор будет способствовать диверсификации Среднего коридора

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева по достижению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе открывает путь для развития транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на мероприятии высокого уровня "Взаимосвязи" в рамках 3-го Форума международного сотрудничества “Один пояс, один путь” в Китае.

Шахбазов отметил, что открытие Зангезурского энерготранспортного коридора в свою очередь поспособствует диверсификации Среднего коридора новыми ответвлениями.

Министр также подчеркнул, что проект "Один пояс, один путь" это мудрая инициатива, роль которой в преобразовании геоэкономического ландшафта в Евразии растет с каждым днем. По его словам, Азербайджан с первых дней принимал активное участие в реализации этой инициативы, и в настоящее время придерживается курса стратегического развития, одной из целей которого является укрепление Среднего коридора, как кратчайшего пути из Китая в Европу.

Отметим, Азербайджан присоединился к принятой на форуме в Китае “Пекинской инициативе по углублению сотрудничества в сфере взаимосвязей”.

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Версия на английском языке Minister: The creation of the Zangazur energy-transport corridor paves the way for the development of new branches of the Middle Corridor 
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Zəngəzur enerji-nəqliyyat dəhlizinin yaradılması Orta Dəhlizin yeni qollarla inkişafına yol açır”

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