Министр: Зангезурский коридор будет способствовать диверсификации Среднего коридора

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева по достижению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе открывает путь для развития транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева по достижению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе открывает путь для развития транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на мероприятии высокого уровня "Взаимосвязи" в рамках 3-го Форума международного сотрудничества “Один пояс, один путь” в Китае.

Шахбазов отметил, что открытие Зангезурского энерготранспортного коридора в свою очередь поспособствует диверсификации Среднего коридора новыми ответвлениями.

Министр также подчеркнул, что проект "Один пояс, один путь" это мудрая инициатива, роль которой в преобразовании геоэкономического ландшафта в Евразии растет с каждым днем. По его словам, Азербайджан с первых дней принимал активное участие в реализации этой инициативы, и в настоящее время придерживается курса стратегического развития, одной из целей которого является укрепление Среднего коридора, как кратчайшего пути из Китая в Европу.

Отметим, Азербайджан присоединился к принятой на форуме в Китае “Пекинской инициативе по углублению сотрудничества в сфере взаимосвязей”.