Министр: За последние 25 лет в Азербайджане добыто 740 млн тонн нефти

За последние 25 лет, включая 8 месяцев этого года, в Азербайджане было добыто 740 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции партии "Ени Азербайджан" (YAP).

Он отметил, что "Контракт века" усилил роль Азербайджана на международной арене.

Министр сказал, что на сегодняшний день в месторождение "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" было инвестировано 36 млрд долларов, а разработка блока принесла Азербайджану 143 млрд долларов. По его словам, с блока до сих пор добыто 492 млн тонн нефти и 161 млрд кубометров газа.

По его словам, за 8 месяцев года в стране было добыто 25,1 млн тонн нефти, из которых 20,9 млн тонн ушло на экспорт.

"Среднесуточная добыча в отчетном периоде составила 769 тыс. баррелей, что означает выполнение обязательств в формате ОПЕК+", - сказал министр.