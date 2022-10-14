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Министр: За 9 месяцев этого года Азербайджан поставил в Европу равный по объему 2021 года газ

Министр: За 9 месяцев этого года Азербайджан поставил в Европу равный по объему 2021 года газ Азербайджан в 2021 году экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, теперь же таких объемов поставки наша страна добилась за 9 месяцев этого года.
Энергетика
14 октября 2022 г. 11:25
Министр: За 9 месяцев этого года Азербайджан поставил в Европу равный по объему 2021 года газ

Азербайджан в 2021 году экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, теперь же таких объемов поставки наша страна добилась за 9 месяцев этого года.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам министра, в январе-сентябре этого года Азербайджан поставил в Европу 8,3 млрд кубометров газа.

Он добавил, что за этот период в Турцию транспортировано 6,1 млрд, в Грузию – 1,9 млрд кубометров газа. За этот период экспорт газа вырос на 22,6%.

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Версия на английском языке Azerbaijan exported over 8 bcm of gas to Europe in nine months 
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan 2021-ci ildə Avropaya ixrac etdiyi qaz həcmlərinə cari ilin 9 ayı ərzində nail olub”

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