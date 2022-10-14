Министр: За 9 месяцев этого года Азербайджан поставил в Европу равный по объему 2021 года газ

Азербайджан в 2021 году экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, теперь же таких объемов поставки наша страна добилась за 9 месяцев этого года.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в Twitter.
По словам министра, в январе-сентябре этого года Азербайджан поставил в Европу 8,3 млрд кубометров газа.
Он добавил, что за этот период в Турцию транспортировано 6,1 млрд, в Грузию – 1,9 млрд кубометров газа. За этот период экспорт газа вырос на 22,6%.