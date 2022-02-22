Министр: ЮГК обеспечивает бесперебойные поставки азербайджанского газа на рынки

Один из крупнейших проектов XXI века - Южный газовый коридор (ЮГК), являющийся продуктом согласованности интересов всех сторон и политики диверсификации, сегодня обеспечивает бесперебойную поставку азербайджанского газа на региональные и международные рын

Один из крупнейших проектов XXI века - Южный газовый коридор (ЮГК), являющийся продуктом согласованности интересов всех сторон и политики диверсификации, сегодня обеспечивает бесперебойную поставку азербайджанского газа на региональные и международные рынки.

Как сообщает Report, об этом в Дохе заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на VI саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (GECF) под патронажем эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Министр энергетики отметил, что в основе признания Азербайджана надежным поставщиком газа и важным партнером в обеспечении энергобезопасности лежит сбалансированная энергетическая политика, рассчитанная на правильное прогнозирование, международное сотрудничество и развитие, гибко учитывающее мировые вызовы: "Мы - сторонники баланса между энергобезопасностью и окружающей средой. Поэтому с самого начала, будучи новым источником энергоснабжения, мы стремились не только диверсифицировать маршруты и рынки поставок, но и достичь разнообразия ресурсов в энергетическом балансе. Нынешний энергетический кризис также подтверждает, что это более рациональный подход".

Министр отметил, что рациональное решение проблемы энергетического перехода возможно не за счет исключения природного газа из энергетического баланса, а за счет того, что его роль в качестве моста будет поддерживаться в этом процессе. В этом контексте видение и скоординированная деятельность участников газового рынка, стран-потребителей и производителей, являются одним из ключевых факторов стабильности на энергетическом рынке в целом.

В выступлении также была выражена уверенность в том, что растущая потребность мира в газе, как в чистом энергоресурсе, при энергетическом переходе будет обеспечена на основе взаимовыгодного сотрудничества, и GECF внесет свой вклад в этот процесс.

Отметим, что на саммите Иран, Алжир, Экваториальная Гвинея и Мозамбик представлены на уровне президентов, Ливия, Тринидад и Тобаго - премьер-министров, а 12 стран – министров.

По итогам саммита была принята Дохинская декларация.