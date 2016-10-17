Министр: Все нефтекомпании России примут участие в заморозке добычи

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ рассчитывает, что все нефтекомпании РФ примут участие в заморозке добычи. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью телеканалу “Россия 24” министр энергетики России Александр Новак.

Министр считает, что это выгодно им и бюджету. "Мы продолжаем с нашими компаниями работать, консультации проводить и рассчитываем, что все примут в этом участие, и учитывая, что это выгодно и компаниям, и бюджету, поскольку поддерживает цены и инвестиционный процесс для компаний, рассчитываем на общие подходы в реализации этих целей", - сказал А.Новак.