Министр: Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергосистему страны

Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергетическую систему страны.

Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергетическую систему страны.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на открытии Бакинского энергетического форума.

"В этом году мы впервые закупили газ у SOCAR, а также в Турции. Мы стали первой страной, не являющейся пограничным соседом Турции, которая импортирует газ у нее. И мы ведем переговоры с Катаром о том, что с 2027 года, когда у них появятся новые источники или какие-то контракты, мы сможем включить катарский газ и в нашу энергетическую систему",- сказал он.