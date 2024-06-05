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Министр: Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергосистему страны

Министр: Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергосистему страны Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергетическую систему страны.
Энергетика
5 июня 2024 г. 10:38
Министр: Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергосистему страны

Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергетическую систему страны.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на открытии Бакинского энергетического форума.

"В этом году мы впервые закупили газ у SOCAR, а также в Турции. Мы стали первой страной, не являющейся пограничным соседом Турции, которая импортирует газ у нее. И мы ведем переговоры с Катаром о том, что с 2027 года, когда у них появятся новые источники или какие-то контракты, мы сможем включить катарский газ и в нашу энергетическую систему",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Macarıstan Qətər təbii qazını ölkənin enerji sisteminə daxil etmək üçün danışıqlar aparır”

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