Министр: В нефтегазовый сектор Азербайджана вложено 89 млрд долларов иностранных инвестиций

На сегодняшний день в нефтегазовый сектор Азербайджана вложено 89 млрд долларов США иностранных инвестиций

На сегодняшний день в нефтегазовый сектор Азербайджана вложено 89 млрд долларов США иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил на проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

"Поставки газа из Азербайджана в Европу, маршрут этого экспорта, важность энергетического сотрудничества были точно описаны Гейдаром Алиевым еще в 90-е годы. Он говорил, что газопровод должен быть проведен из Каспийского моря в Турцию. Это необходимо и для европейских стран, географически расположенных после Турции. На месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" добыто 615 млн тонн нефти, 42 млн тонн конденсата, 399 млрд кубометров природного газа, экспортировано 613 млн тонн нефти и 135 млрд кубометров газа, получен доход в размере 176 млрд долларов США", - отметил министр.