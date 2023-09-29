Министр: В Нахчыване за счет иностранных инвестиций будет выработано 1500 МВт ветровой и солнечной энергии

Стратегической задачей в Нахчыване, обладающем потенциалом возобновляемой энергетики в 5 000 МВт, является создание за счет иностранных инвестиций около 1500 МВт мощностей по производству ветровой и солнечной энергии и экспорт не менее 1000 МВт из

Стратегической задачей в Нахчыване, обладающем потенциалом возобновляемой энергетики в 5 000 МВт, является создание за счет иностранных инвестиций около 1500 МВт мощностей по производству ветровой и солнечной энергии и экспорт не менее 1000 МВт из них.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил во время выступления на 3-м азербайджано-турецком энергетическом форуме и международной конференции "Нахчыван - Зеленая энергетическая зона", которые проходят сегодня в Нахчыване.

По словам министра, реализация этих работ уже началась, и это предусмотрено Концепцией по развитию "зеленой энергетической зоны" в Нахчыване.