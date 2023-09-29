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Министр: В Нахчыване за счет иностранных инвестиций будет выработано 1500 МВт ветровой и солнечной энергии

Министр: В Нахчыване за счет иностранных инвестиций будет выработано 1500 МВт ветровой и солнечной энергии Стратегической задачей в Нахчыване, обладающем потенциалом возобновляемой энергетики в 5 000 МВт, является создание за счет иностранных инвестиций около 1500 МВт мощностей по производству ветровой и солнечной энергии и экспорт не менее 1000 МВт из
Энергетика
29 сентября 2023 г. 11:13
Министр: В Нахчыване за счет иностранных инвестиций будет выработано 1500 МВт ветровой и солнечной энергии

Стратегической задачей в Нахчыване, обладающем потенциалом возобновляемой энергетики в 5 000 МВт, является создание за счет иностранных инвестиций около 1500 МВт мощностей по производству ветровой и солнечной энергии и экспорт не менее 1000 МВт из них.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил во время выступления на 3-м азербайджано-турецком энергетическом форуме и международной конференции "Нахчыван - Зеленая энергетическая зона", которые проходят сегодня в Нахчыване.

По словам министра, реализация этих работ уже началась, и это предусмотрено Концепцией по развитию "зеленой энергетической зоны" в Нахчыване.

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Версия на английском языке Minister: 1500 MW of wind and solar energy will be created in Nakhchivan at expense of foreign investment
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Naxçıvanda xarici investisiya hesabına 1500 MVt həcmində külək və günəş enerjisi yaradılacaq"

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