Министр: В Азербайджане за счет ВИЭ ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии

В Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии.

В Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Азербайджан будет диверсифицировать энергоснабжение Европы за счет "зеленой энергии", природного газа в больших объемах, который будет сэкономлен за счет возобновляемых источников энергии.

Он отметил, что до конца 2027 года доля возобновляемых источников энергии вырастет до 33% за счет 2 ГВт "зеленой энергии", которая будет реализована в Азербайджане за счет инвестиций в размере более 2 млрд долларов США.

Министр добавил, что благодаря этим проектам ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии, сокращение выбросов до 2,5 млн тонн, а также будет сэкономлено 1,2 млрд кубометров газа.