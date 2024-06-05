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Министр: В Азербайджане за счет ВИЭ ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии

Министр: В Азербайджане за счет ВИЭ ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии В Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии.
Энергетика
5 июня 2024 г. 12:18
Министр: В Азербайджане за счет ВИЭ ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии

В Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Азербайджан будет диверсифицировать энергоснабжение Европы за счет "зеленой энергии", природного газа в больших объемах, который будет сэкономлен за счет возобновляемых источников энергии.

Он отметил, что до конца 2027 года доля возобновляемых источников энергии вырастет до 33% за счет 2 ГВт "зеленой энергии", которая будет реализована в Азербайджане за счет инвестиций в размере более 2 млрд долларов США.

Министр добавил, что благодаря этим проектам ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии, сокращение выбросов до 2,5 млн тонн, а также будет сэкономлено 1,2 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan expected to save 1.2 bcm of gas thanks to renewable energy
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda bərpa olunan enerji hesabına 1,2 milyard kubmetr qazın sərbəstləşməsi gözlənilir”

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