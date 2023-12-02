Министр: В Азербайджане произошли значительные экономические преобразования

Азербайджан стремится к значительному сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году.

Азербайджан стремится к значительному сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на саммите лидеров "Группы 77 + Китай" в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Это включает в себя создание зеленой энергетической зоны в освобожденных от 30-летней армянской оккупации районах Карабаха и Восточного Зангезура, способствуя выполнению обязательств по изменению климата", - добавил он.

Министр подчеркнул, что с момента принятия глобальных инициатив Азербайджан демонстрирует твердую приверженность их повсеместному продвижению и реализации.

"За последние два десятилетия в Азербайджане произошли значительные экономические преобразования, о чем свидетельствует трехкратное увеличение ВВП. Примечательно, что страна добилась значительного снижения уровня бедности - с 49% до впечатляющих 5%. Кроме того, Азербайджан выделяется на мировом рынке исключительно низким уровнем внешнего государственного долга, который, как ожидается, составит около 10% ВВП в 2023 году", - добавил М.Джаббаров.

По мнению министра, путь к достижению устойчивого будущего очевиден, однако сопряжен с вызовами, требующими решения.

"Одна из заметных проблем на пути к "зеленой" экономике является загрязнение наших земель минами. Азербайджан признает решающую роль инициатив по разминированию в стимулировании устойчивого развития и содействии "зеленым" преобразованиям", - сказал он.