Министр: Успешное сотрудничество в энергетике превратило Азербайджан в надежного партнера на международном уровне

Сегодня состоялось мероприятие по случаю подачи первого газа с газоконденсатного месторождения “Абшерон”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Сегодня состоялось мероприятие по случаю подачи первого газа с газоконденсатного месторождения “Абшерон”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую государственную нефтяную компанию (SOCAR), на мероприятии председатель наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что начало добычи на месторождении ”Абшерон" имеет важное значение для нашей страны и компаний, участвующих в проекте.

Отметив, что соответствующим Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2023 год объявлен в нашей стране “Годом Гейдара Алиева”, министр экономики особо подчеркнул, что первая поставка газа с месторождения “Абшерон” будет осуществлена в этом году, что является знаменательным для Азербайджана. Было отмечено, что интенсивно продолжаются работы по второму этапу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

На мероприятии М.Джаббаров отметил, что успешное сотрудничество Азербайджана в энергетической сфере превратило нашу страну в надежного партнера на международном уровне. Напомнив, что 4 августа текущего года состоялась церемония подписания соглашения между SOCAR, TotalЕnergies и ADNOC о продаже 30% доли участия в газоконденсатном месторождении “Абшерон”, председатель наблюдательного совета SOCAR отметил, что этот документ является очередным проявлением благоприятного инвестиционного климата, созданного в Азербайджане.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая, подчеркнул стратегическое значение запуска “Абшерона” с высокой добычей в то время, когда важность источников поставок газа в мире определяется фактором безопасности, соответственно, усиливается роль Азербайджана как надежного поставщика энергии и растет спрос на энергоресурсы нашей страны. Министр отметил, что это явный показатель богатства энергоресурсов Азербайджана и устойчивости миссии поставщика энергии, а также подчеркнул, что энергетические рынки являются надежной гарантией бесперебойного энергоснабжения потребителей, стабильности нефтеконденсатной добычи в нашей стране. П. Шахбазов отметил, что месторождение "Абшерон" станет важным источником дополнительных поставок газа в Европу, а также диверсификации источников добычи и потребления газа в нашей стране.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем выступлении рассказал об историческом пути развития газоконденсатного месторождения "Абшерон", о важных шагах, предпринятых за прошедшие годы совместно с международными партнерами. Президент SOCAR подчеркнул, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" внесет ценный вклад в повышение потенциала нашей страны и укрепление ее международных позиций.

В своем выступлении Р.Наджаф рассказал о проделанной работе по выполнению поручений, данных главой государства по второму этапу разработки месторождения “Абшерон”.

Выразив удовлетворение началом добычи газоконденсатного месторождения “Абшерон” на этапе IHS (предварительная схема добычи), генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуяне отметил, что сотрудничество с SOCAR и недавно присоединившейся к проекту компанией ADNOC будет еще более укреплено. Он рассказал о работе, проводимой в настоящее время совместно с компаниями-партнерами по следующему этапу разработки месторождения “Абшерон”. П.Пуяне отметил, что природный газ является самым чистым топливом среди углеводородов, и отметил, что проект “Абшерон” полностью соответствует обязательствам TotalEnergies по переходу на низкоуглеродную энергию.

Исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию компании ADNOC Мусаббех аль Кааби выразил удовлетворение участием SOCAR и TotalEnergies в мероприятии, посвященном добыче первого газа с месторождения “Абшерон”, что является еще одним важным этапом в стратегических связях и энергетическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Исполнительный директор отметил, что они с нетерпением ждут важной роли, которую ADNOC сыграет в этом стратегически важном проекте, основываясь на традициях и многолетнем богатом опыте в области низкоуглеродного производства энергии.

После выступлений был продемонстрирован видеоролик, посвященный разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон".