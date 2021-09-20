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Министр: Участие российского бизнеса в проектах в Азербайджане в интересах обеих стран

Министр: Участие российского бизнеса в проектах в Азербайджане в интересах обеих стран В Азербайджане созданы максимально благоприятные условия для развития экономического сотрудничества с российскими партнерами.
Энергетика
20 сентября 2021 г. 13:54
Министр: Участие российского бизнеса в проектах в Азербайджане в интересах обеих стран

В Азербайджане созданы максимально благоприятные условия для развития экономического сотрудничества с российскими партнерами.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в интервью российскому журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Одним из значимых примеров успешного сотрудничества между нашими странами является реализация проекта SOCAR Polymer c привлечением кредита со стороны "Газпромбанка" в размере 489 млн долларов США сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов между SOCAR и "Газпромбанком" было подписано 19 июня 2015 года.

Министр считает, что участие российского бизнеса в Азербайджане является фактором, отвечающим интересам обеих стран.

Проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена и полиэтилена высокого давления с годовой производственной мощностью соответственно 184 тыс. и 120 тыс. тонн. Завод по производству полипропилена был открыт 18 июля 2018 года при участии президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджио Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.

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Версия на английском языке Energy Minister: Participation of Russian business in Azerbaijan meets interests of both countries 
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: "Rusiya biznesinin Azərbaycanda iştirakı hər iki ölkənin maraqlarına cavab verən faktordur"

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