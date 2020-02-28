Министр: У Азербайджана достаточно газа для реализации второй фазы ЮГК

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В будущем возможно увеличить пропускную способность Южного газового коридора (ЮГК).

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам VI заседания министров Консультативного совета по Южному газовому коридору.

По его словам, пропускная способность трубопроводов различных сегментов коридора может быть увеличена в индивидуальном порядке: "Пропускную способность Южно-Кавказского трубопровода и TANAP можно довести до 31 млрд кубометров, а TAP удвоить до 20 млрд кубометров".

Министр отметил, что у Азербайджана достаточно запасов газа для реализации второй фазы проекта.

Проект "Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, который будет добываться в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP) – основные компоненты ЮГК. Интересы азербайджанской стороны в проекте представляет ЗАО "Южный газовый коридор".

ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию ЮГК от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.