Министр: TANAP усилит энергобезопасность Турции и способствует диверсификации источников энергоносителей

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Грузия продемонстрировали всему миру, что могут реализовать такой крупный проект, как Трансанатолийский газопровод (TANAP), для процветания и роста благосостояния населения региона.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Anadolu" сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, реализация проекта TANAP завершена в сроки, которые можно считать рекордными.

По мнению главы ведомства, TANAP усилит энергобезопасность Турции и способствует диверсификации источников энергоносителей.

"Благодаря реализации проекта азербайджанский газ впервые поступит на европейский рынок. Кроме того, усилится стратегическая роль Турции в регионе. На долю TANAP придется 10 процентов от общего импорта газа в Турцию, что также чрезвычайно важно с точки зрения диверсификации поставок газа", - сказал Байрактар.