Министр: TANAP - это дар турецко-азербайджанского братства будущим поколениям

TANAP - это дар турецко-азербайджанского братства будущим поколениям.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил на церемонии открытия соединения TANAP с Европой в Ипсале.

Он отметил, что TANAP расширит сотрудничество двух стран с новыми странами: "TANAP, будучи Шелковым путем энергетики, продолжает миссию исторического Шелкового пути в сфере энергетики. Турецкий этап Южного газового коридора протяженностью 1850 километров завершается и начинается европейский этап. Подготовка к транспортировке газа в Европу завершена, мы передаем дальнейшее нашим европейским друзьям".

Министр сказал, что с июня прошлого года Турция получила по TANAP более 3 млрд кубометров газа.