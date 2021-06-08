Министр: Строительные работы на газопроводе IGB будут завершены до конца года

"Строительство интерконнектора Греция-Болгария (İnterconnector Greece – Bulgaria: IGB), который будет доставлять в Болгарию азербайджанский природный газ, продолжается хорошими темпами. Ожидается, что строительство будет завершено в согласованные сроки, д

"Строительство интерконнектора Греция-Болгария (İnterconnector Greece – Bulgaria: IGB), который будет доставлять в Болгарию азербайджанский природный газ, продолжается хорошими темпами. Ожидается, что строительство будет завершено в согласованные сроки, до конца 2021 года".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную информацию консорциума IGB, об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Андрей Живков во время ознакомления со строительными работами на трубопроводе в селе Лозенграци, расположенном на болгаро-греческой границе.

По словам министра, проходящий через село Лозенграци участок является самым сложным участком трубопровода общей протяженностью 182 км. Сложная геология, крутые горные склоны и густые лесные массивы - это лишь некоторые из проблем, которые строительные бригады должны решить в короткие сроки, чтобы успешно завершить работу на сложном участке маршрута IGB. Подрядчик заверил министра, что мобилизованы лучшие команды сварщиков, большое количество специальной тяжелой техники и квалифицированный управленческий персонал с многолетним опытом в этой области.

Таким образом, на сегодняшний день маршрут соединения был полностью очищен, более 90% доставленных труб были размещены в районах для подготовки к будущим работам. Учитывая сложную географическую местность, процесс сварки проходит быстро.

Отметим, что общая протяженность трубопровода IGB составляет 182 км, из них 151 км пройдет по территории Болгарии, а 31 км – Греции. Годовая пропускная способность газопровода предусмотрена в объеме 3 млрд кубометров, но при наличии спроса мощности могут быть расширены до 5 млрд кубометров в год.

Трубопровод пролегает от Комотини (Северо-Восточная Греция) через Кирджали, Хасково и Димитровград до Стара Загора (Юго-Восточная Болгария).

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.