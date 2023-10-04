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Министр: Страны-члены ШОС инвестировали в экономику Азербайджана более 12 млрд долларов

Министр: Страны-члены ШОС инвестировали в экономику Азербайджана более 12 млрд долларов Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) инвестировали в экономику Азербайджана более 12 млрд долларов США.
Энергетика
4 октября 2023 г. 12:57
Министр: Страны-члены ШОС инвестировали в экономику Азербайджана более 12 млрд долларов

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) инвестировали в экономику Азербайджана более 12 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время выступления в онлайн-формате на 1-м Энергетическом форуме ШОС в рамках мероприятия "Казахстанская энергетическая неделя - 2023/XV Евразийский форум KAZENERGY".

П.Шахбазов отметил, что Азербайджан инвестировал в экономику стран-членов ШОС 3,2 млрд долларов США: "Торговый оборот Азербайджана со странами-членами организации в прошлом году вырос на 45,8% и превысил 9 млрд долларов США. Доля этих стран во внешней торговле Азербайджана в прошлом году составила 17%".

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Версия на английском языке Volume of investments of Shanghai Cooperation Organization members in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке ФотоŞanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərinin Azərbaycana investisiyalarının həcmi açıqlanıb

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