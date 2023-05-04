Министр: SOCAR проводит интенсивные консультации о новых проектах в Албании

В настоящее время ведутся интенсивные консультации по ряду новых проектов, которые будут способствовать деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Албании и энергетическому сотрудничеству между странами.

В настоящее время ведутся интенсивные консультации по ряду новых проектов, которые будут способствовать деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Албании и энергетическому сотрудничеству между странами.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил на первом заседании азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству в Тиране (Албания).

П.Шахбазов отметил, что Азербайджан и Албания являются участниками проекта Трансадриатического газопровода (TAP), который играет стратегическую роль в диверсификации энергоснабжения европейских стран и обеспечении энергетической безопасности: "Расширение Южного газового коридора, создание местной системы газораспределения при поддержке Азербайджана увеличит выгоды Албании от TAP. Проект газификации города Корча находится на стадии предварительного обоснования. Если газовая сеть будет построена, то не просто будет диверсифицирован энергетический баланс страны, но мы также будем совместно участвовать в укреплении энергетической безопасности Балканского региона".

Заместитель премьер-министра Албании – министр инфраструктуры и энергетики, сопредседатель рабочей группы Беллинда Баллуку заявила, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и они полны решимости укреплять стратегическое партнерство.

"Сегодня мы определили много направлений потенциального сотрудничества. Среди этих направлений особый интерес для обеих стран представляет энергетика", - добавила Б.Баллуку.

Было принято решение о создании межправительственной комиссии на базе рабочей группы. По итогам встречи подписан протокол.