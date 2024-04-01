Министр: SOCAR один из ключевых игроков на рынке Румынии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является одним из ключевых игроков на газовом рынке Румынии.
Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в ходе восьмого заседания совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Румынии.
"Совместное движение вперед способствует более тесному сотрудничеству между нашими странами. У нас схожие вызовы, поэтому Румыния ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном, и мы стремимся углубить его. Двусторонние отношения с Азербайджаном развиваются с каждым днем",- сказал он.