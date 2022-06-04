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Министр: Шуша всегда была источником нашей моральной энергии

Министр: Шуша всегда была источником нашей моральной энергии "Объявление главой государства Азербайджана освобожденных от оккупации территорий "зеленой зоной" является наглядным показателем политики, которая формируется и процветает в данной сфере".
Энергетика
4 июня 2022 г. 12:38
Министр: Шуша всегда была источником нашей моральной энергии

"Объявление главой государства Азербайджана освобожденных от оккупации территорий "зеленой зоной" является наглядным показателем политики, которая формируется и процветает в данной сфере".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов сказал на спецсессии Бакинского энергетического форума в Шуше.

"В этом году отмечается 270-летие города Шуша, и в Азербайджане объявлен "Год города Шуша". Шуша всегда была источником нашей моральной энергии. На освобожденных от оккупации территориях будут реализованы инвестиционные проекты на несколько миллионов долларов. В прошлом году здесь были сданы в эксплуатацию 4 малых ГЭС. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 ГЭС", - отметил он.

П.Шахбазов подчеркнул, что все эти шаги предпринимаются для сокращения выбросов углекислого газа. Он подчеркнул, что с компаниями BP и Masdar будут подписаны документы.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Şuşa hər zaman mənəvi enerjimizin mənbəyi olub”

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