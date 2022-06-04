Министр: Шуша становится центром зеленой энергетической зоны

"зоны зеленой энергии"

"Шуша становится центром зеленой энергетической зоны".

Как передает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

"Проведение энергетического мероприятия в Шуше в "Год города Шуша" является предметом гордости", - написал министр.

Напомним, что сегодня в рамках Бакинской энергетической недели в культурной столице Азербайджана городе Шуше проходит заключительная сессия под названием "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой энергии" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических зонах".