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Министр Сербии: Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа

Министр Сербии: Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа.
Энергетика
4 февраля 2023 г. 19:27
Министр Сербии: Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа

Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Сербия стала более активно участвовать в проекте Южного газового коридора на более позднем этапе, но мы быстро работаем над тем, чтобы стать частью этого маршрута. Это позволит нам диверсифицировать наши источники поставок газа и обеспечить их большую безопасность", - сказала Джедович на министерском заседании в рамках консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) в Баку.

По словам Джедович, осенью 2023 года будет завершено строительство газового интерконнектора Болгария-Сербия. "Первые поставки газа (из Азербайджана - ред.) мы ожидаем в начале 2024 года, что также зависит от скорости коммерческих переговоров всех заинтересованных сторон. Мы надеемся на максимальную эффективность переговоров, чтобы газ из Азербайджана как можно скорее мог поступать в Сербию", - сказала министр.

Ранее стало известно, что Сербия за счет поставок из Азербайджана планирует покрывать до 40% потребностей в газе.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyalı nazir: “2024-cü ildə Azərbaycandan təbii qaz alacağımıza ümid edirik”

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