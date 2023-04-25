Министр: Сегодня создается новый маршрут поставок натурального газа из Азербайджана в Европу

Сегодня создается новый маршрут поставок натурального газа из Азербайджана в Европу.

Сегодня создается новый маршрут поставок натурального газа из Азербайджана в Европу.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии, посвященном подписанию меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Сегодня, благодаря устойчивой политике главы государства, мы наблюдаем построение нового маршрута поставок натурального газа из Азербайджана в Европу. Благодаря данному проекту, страны-участницы могут стать важным звеном в поставках газа", - сказал министр.

По его словам, данный проект обеспечит природному газу из Азербайджана доступ к дополнительным рынкам через альтернативный путь.

"Азербайджан - страна, играющая стратегическую роль в надежном и стабильном энергоснабжении наших партнеров уже более двух лет, благодаря проекту Южного газового коридора. В условиях современных реалий очень важна полная поддержка развития подобных инфраструктурных проектов, обеспечивающих доставку природного газа из надежного источника в Европу и диверсификацию поставок. Реализация инициативы "Кольцо солидарности" позволит странам-участницам не только импортировать газ из альтернативных источников, но и стать важными звеньями в транзите газа. Инициатива также представляет возможности для расширения проекта Южного газового коридора, способствуя реализации условий меморандума о взаимопонимании в области энергетики между ЕС и Азербайджаном", - сказал Шахбазов.

Отметим, что подписанный Меморандум определяет направления сотрудничества по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу через модернизированное "Кольцо солидарности".

Инициатива "Кольцо солидарности" (STRING) была предложена Болгарией и поддержана Европейской комиссией для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.