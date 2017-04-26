Министр: Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев встретился с прибывшим с визитом в Баку министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Как сообщает Report, министры провели обсуждение вокруг политических, экономических, культурных и других вопросов.

Н. Алиев напомнил, что тесно общался со своим саудовским коллегой на мероприятиях в рамках ОПЕК, отметив большую роль бакинской встречи в дальнейшем укреплении отношений.

Халид аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном во многих отраслях.

Отметим, что в рамках визита министр Халид аль-Фалих встретится с министром энергетики Натигом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Гусейном Багировым, исполнительным директором Госнефтефонда Азербайджана Шахмаром Мовсумовым и президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Сегодня утром президент Азербайджана Ильхам Алиев принял саудовского министра.

В рамках визита Халид аль-Фалих также посетит Бибиэйбат и Сангачал.

Визит арабского министра продлится до 27 апреля.