Министр: С "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 496 млн тонн нефти

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил с речью на мероприятии "Контракт века: 25 лет успешной деятельности", организованном Каспийским политическим центром в Вашингтоне и проходящем с участием высокопоставленных правительственных лиц США.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в качестве достижений за 25 лет указаны привлечение новых технологий и свыше 100 млрд долларов инвестиций в нефтяной сектор страны, разработка новых нефтегазовых проектов, доход свыше 146 млрд долларов, повышение благосостояния граждан, развитие человеческого капитала и экономики за счет нефтяных доходов.

Отмечено, что с "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто в общей сложности 496 млн тонн нефти и 163 млрд кубометров газа.

Министр энергетики высоко оценил партнерские отношения с зарубежными энергетическими компаниями и постоянную поддержку США в реализации курса энергетической политики Азербайджана.

В мероприятии приняли участие помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фаннон, заместитель госсекретаря США Марк Менезес и другие официальные лица.