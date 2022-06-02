О нас

Министр: Румыния и Азербайджан могут сотрудничать в рамках развития зеленой энергии

Министр: Румыния и Азербайджан могут сотрудничать в рамках развития зеленой энергии Азербайджан является стратегическим партнером Румынии.
Энергетика
2 июня 2022 г. 11:16
Министр: Румыния и Азербайджан могут сотрудничать в рамках развития зеленой энергии

Азербайджан является стратегическим партнером Румынии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По словам министра, Азербайджан и Румыния могли бы также сотрудничать в рамках развития зеленой энергии и "обеспечить мост" в ее производстве, создав "зеленый коридор" в качестве поставок ВИЭ через Азербайджан, Грузию и далее в Европу.

В. Попеску также заявил, что Румыния рассматривает возможности диверсификации энергоресурсов, и выразил надежду на быстрое завершение строительства газопровода-интерконнектора Греция - Болгария IGB.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Rumıniya və Azərbaycan “yaşıl enerji” sahəsində əməkdaşlıq edə bilər"
Версия на английском языке Minister: Romania, Azerbaijan can cooperate in green energy development

Экслюзивные новости

В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
31 мая 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi