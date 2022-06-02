Министр: Румыния и Азербайджан могут сотрудничать в рамках развития зеленой энергии

Азербайджан является стратегическим партнером Румынии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.
По словам министра, Азербайджан и Румыния могли бы также сотрудничать в рамках развития зеленой энергии и "обеспечить мост" в ее производстве, создав "зеленый коридор" в качестве поставок ВИЭ через Азербайджан, Грузию и далее в Европу.
В. Попеску также заявил, что Румыния рассматривает возможности диверсификации энергоресурсов, и выразил надежду на быстрое завершение строительства газопровода-интерконнектора Греция - Болгария IGB.