Министр: Румыния будет лучше готова к следующей зиме благодаря импорту газа из Азербайджана

Румыния будет более подготовлена к предстоящей зиме благодаря импорту природного газа из Азербайджана.

Румыния будет более подготовлена к зиме будущего года благодаря импорту природного газа из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на румынскую прессу, об этом заявил министр энергетики этой страны Вирджил Попеску.

По его словам, в этом году в газохранилищах Румынии имеется 1 млрд 866 млн 300 тыс. кубометров природного газа: "Это примерно на 780 млн кубометров больше, чем в прошлом году. Наряду с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Румыния готова дополнительно импортировать 300 млн кубометров газа".

Министр рассказал, что в хранилищах есть газ, и любой рост потребления в связи с похолоданием может быть удовлетворен: "Холодный сезон подходит к концу, и мы ожидаем завершить сезон с имеющимися в газохранилищах объемами газа. А предстоящей зимой в нашем распоряжении будет 1 млрд кубометров газа из Азербайджана".

Министр также напомнил, что недавно компания Romgaz подписала контракт с SOCAR, благодаря которому страна будет хорошо подготовлена к предстоящей зиме.