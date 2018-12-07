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    Министр: Россия обсудит сокращение добычи нефти

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Россия настроена договариваться о сокращении добычи нефти.

    Как сообщает Report, об этом сказал в Вене журналистам министр энергетики России Александр Новак.

    "Мы будем договариваться", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать сокращение добычи.

    По данным Reuters, Россия может согласиться снизить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки.

    Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году.

    Сегодня министры должны подписать новую хартию, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.

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