Министр: Россия обсудит сокращение добычи нефти

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Россия настроена договариваться о сокращении добычи нефти.

Как сообщает Report, об этом сказал в Вене журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Мы будем договариваться", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать сокращение добычи.

По данным Reuters, Россия может согласиться снизить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году.

Сегодня министры должны подписать новую хартию, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.