Министр: Пропускная способность газопровода из Азербайджана в Турцию будет увеличена вдвое

Пропускная способность трубопровода, транспортирующего природный газ в Турцию, будет увеличена вдвое в предстоящий период.

Пропускная способность трубопровода, транспортирующего природный газ в Турцию, будет увеличена вдвое в предстоящий период.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на заседании совместной турецко-венгерской экономической комиссии в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

Он отметил, что Турция предпринимает важные шаги на пути к превращению в энергетический хаб: "Подготовка к строительству нового терминала в турецкой Фракии близится к завершению. Отсюда в страну начнет поступать природный газ. Недавно мы обнаружили новое крупное газовое месторождение в Черном море. Мы продолжим делиться своим потенциалом, силой с дружественными и союзными странами. Мы также будем поддерживать тесные отношения с Венгрией".

Министр иностранных дел и торговли Венгрии заявил, что предпринимаются некоторые шаги для диверсификации энергоснабжения: "Наряду с азербайджанским газом, Венгрия также планирует поставлять сжиженный природный газ через порты Турции".