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Министр: Пропускная способность газопровода из Азербайджана в Турцию будет увеличена вдвое

Министр: Пропускная способность газопровода из Азербайджана в Турцию будет увеличена вдвое Пропускная способность трубопровода, транспортирующего природный газ в Турцию, будет увеличена вдвое в предстоящий период.
Энергетика
17 января 2023 г. 11:48
Министр: Пропускная способность газопровода из Азербайджана в Турцию будет увеличена вдвое

Пропускная способность трубопровода, транспортирующего природный газ в Турцию, будет увеличена вдвое в предстоящий период.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на заседании совместной турецко-венгерской экономической комиссии в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

Он отметил, что Турция предпринимает важные шаги на пути к превращению в энергетический хаб: "Подготовка к строительству нового терминала в турецкой Фракии близится к завершению. Отсюда в страну начнет поступать природный газ. Недавно мы обнаружили новое крупное газовое месторождение в Черном море. Мы продолжим делиться своим потенциалом, силой с дружественными и союзными странами. Мы также будем поддерживать тесные отношения с Венгрией".

Министр иностранных дел и торговли Венгрии заявил, что предпринимаются некоторые шаги для диверсификации энергоснабжения: "Наряду с азербайджанским газом, Венгрия также планирует поставлять сжиженный природный газ через порты Турции".

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Версия на английском языке Minister: Transmission capacity of gas pipeline from Azerbaijan to Turkiye will be doubled
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycandan Türkiyəyə gedən qaz kəmərinin ötürücülük gücü 2 dəfə artırılacaq"

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