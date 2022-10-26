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Министр: Произведенная за счет энергии ветра электроэнергия будет экспортироваться в Европу

Министр: Произведенная за счет энергии ветра электроэнергия будет экспортироваться в Европу Предполагается экспорт в Европу определенной части электроэнергии, которая будет производиться в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии, в частности энергии ветра на море.
Энергетика
26 октября 2022 г. 18:38
Министр: Произведенная за счет энергии ветра электроэнергия будет экспортироваться в Европу

Предполагается экспорт в Европу определенной части электроэнергии, которая будет производиться в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии, в частности энергии ветра на море.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, принимая чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Азербайджане Тамаша Тормана.

На встрече было подчеркнуто, что энергетическое сотрудничество является важной частью отношений Азербайджана и Венгрии. Обсуждены возможности сотрудничества в рамках Южного газового коридора.

Министр проинформировал о благоприятном инвестиционном климате в области зеленой энергии в Азербайджане и о проделанной работе по реализации масштабных проектов с привлечением иностранных инвестиций.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, вытекающих из сотрудничества в энергетической сфере.

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Версия на английском языке ФотоParviz Shahbazov: Electricity produced from offshore wind energy will be exported to Europe
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Dənizdə külək enerjisindən istehsal olunacaq elektrik enerjisi Avropaya ixrac ediləcək”

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