Министр: Произведенная за счет энергии ветра электроэнергия будет экспортироваться в Европу

Предполагается экспорт в Европу определенной части электроэнергии, которая будет производиться в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии, в частности энергии ветра на море.

Предполагается экспорт в Европу определенной части электроэнергии, которая будет производиться в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии, в частности энергии ветра на море.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, принимая чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Азербайджане Тамаша Тормана.

На встрече было подчеркнуто, что энергетическое сотрудничество является важной частью отношений Азербайджана и Венгрии. Обсуждены возможности сотрудничества в рамках Южного газового коридора.

Министр проинформировал о благоприятном инвестиционном климате в области зеленой энергии в Азербайджане и о проделанной работе по реализации масштабных проектов с привлечением иностранных инвестиций.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, вытекающих из сотрудничества в энергетической сфере.