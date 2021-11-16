Министр: Проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, формируют энергетическую карту региона и Европы

Природный газ будет занимать значительную долю на мировом энергетическом рынке в течение следующих 30 лет.

Природный газ будет занимать значительную долю на мировом энергетическом рынке в течение следующих 30 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на 23-й встрече министров энергетики Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По его словам, Азербайджан в своей энергетической политике учитывает интересы многих сторон: "По прогнозам ОПЕК, к 2045 году нефть и газ составят более 50% всего энергетического комплекса. В связи с этим нынешний энергопереход представляется возможным не путем вытеснения традиционных источников энергии, а совместно с ними.

В этом контексте трудности в удовлетворении спроса на энергию в Европе и Азии и изменение нефтяной и угольной картины должны рассматриваться как серьезные признаки резкого роста цен на природный газ".

П.Шахбазов рассказал, что 31 декабря прошлого года был сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор: "За первые десять месяцев этого года Азербайджан экспортировал по этому маршруту более 14 млрд кубометров природного газа, и около половины этого объема было использовано потребителями ЕС.

Проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, формируют энергетическую карту региона и Европы. Наша главная цель-обеспечить энергетическую безопасность и внести вклад в глобальное развитие, добившись прочного сотрудничества между странами-производителями, транзитерами и потребителями".