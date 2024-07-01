Министр: Председательство на COP29 укрепляет роль Азербайджана в безопасном и справедливом энергопереходе в мире

Председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) укрепляет роль страны, которая на протяжении многих лет является надежным партнером по ископаемому топливу, в безопасном и справедливом эне

Председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) укрепляет роль страны, которая на протяжении многих лет является надежным партнером по ископаемому топливу, в безопасном и справедливом энергетическом переходе в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов, выступая с докладом о национальной энергетической стратегии Азербайджана в преддверии COP29 в качестве основного докладчика на министерской панели в рамках Конгресса по переходу к зеленой энергетике в Милане (Италия).

Он отметил, что приоритеты стратегии социально-экономического развития Азербайджана и современной национальной энергетической политики, направленной на "зеленый" рост, совпадают с целями COP.

В ходе обсуждений Шахбазов затронул вопросы о трехстороннем механизме в составе Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Бразилии, о соглашении по новой коллективной количественной цели по финансированию климата на период после 2025 года, о взаимном доверии для обеспечения эффективности многостороннего диалога по климатическим мерам, об обеспечении справедливого распределения ответственности и финансовых возможностей.