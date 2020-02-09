Министр: Полагаю, ОПЕК+ не перенесет заседание на более ранний срок

"Внеочередной встречи в рамках ОПЕК+ из-за ситуации в связи с коронавирусом, скорее всего, не будет".

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что обсуждения в связи с коронавирусом в формате ОПЕК+ продолжаются.

"Секретариат ОПЕК занимается координацией этих обсуждений. Члены картеля также ведут переговоры. Мнением Азербайджана всегда интересуются. Как вы знаете, заседание министров предлагалось перенести с марта на февраль. Однако после изучения ситуации, полагаю, ранней встречи министров не будет", - сказал министр.

П. Шахбазов подчеркнул, что нефть подешевела более чем на 10% из-за эпидемии коронавируса, но сейчас, похоже, ситуация стабилизируется: "Мы с нетерпением ждем встречи в Вене в начале марта, где обсудят данный вопрос. Технический комитет уже провел совещание в Вене и дал определенные рекомендации".