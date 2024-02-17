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Министр по вопросам энергетической безопасности Великобритании посетит Азербайджан

Министр по вопросам энергетической безопасности Великобритании посетит Азербайджан Министр по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэм Стюарт посетит Азербайджан.
Энергетика
17 февраля 2024 г. 10:00
Министр по вопросам энергетической безопасности Великобритании посетит Азербайджан

Министр по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэм Стюарт посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как сообщает Report, в рамках визита Грэм Стюарт проведет в Баку ряд двухсторонних встреч.

Также 22 февраля министр по вопросам энергетической безопасности выступит с лекцией в Университете ADA, рассказав об опыте Великобритании в проведении COP26 в связи с предстоящим в ноябре этого года в Азербайджане COP29.

Отметим, что 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) прошла в 2021 году в Глазго.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке UK Energy Security Minister to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın enerji təhlükəsizliyi naziri Azərbaycana səfər edəcək

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