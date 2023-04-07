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Министр: По БТД планируется прокачать 125 тысяч тонн казахстанской нефти

Министр: По БТД планируется прокачать 125 тысяч тонн казахстанской нефти В этом месяце по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прокачать 125 тыс. тонн казахстанской нефти.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 13:37
Министр: По БТД планируется прокачать 125 тысяч тонн казахстанской нефти

В этом месяце по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) планируется прокачать 125 тыс. тонн казахстанской нефти.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил на проходящем в Баку 19-ом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан, сообщает Report.

"В ходе встречи с заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным мы обсудили наш вклад и новые возможности сотрудничества в рамках межправительственной комиссии по укреплению стратегических отношений и углублению союзнического взаимодействия между нашими странами", - добавил министр.

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Версия на английском языке Minister: 125,000 tons of Kazakh oil planned to be transported by BTC in April
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bu ay BTC ilə 125 min ton Qazaxıstan neftinin nəqli planlaşdırılır"

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