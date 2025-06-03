Министр: Пакистан поддерживает переход к устойчивой энергетике и готов к сотрудничеству

Пакистан в настоящее время разрабатывает комплексную стратегию, направленную на повышение энергоэффективности и энергосбережения.

Пакистан в настоящее время разрабатывает комплексную стратегию, направленную на повышение энергоэффективности и энергосбережения.

Как сообщает Report, об этом заявил федеральный министр энергетики (нефтяной дивизион) Пакистана Али Перваиз Малик на полях 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума,

По его словам, Пакистан, как братская страна Азербайджана, поддерживает усилия по продвижению энергоэффективности и выражает готовность сотрудничать с форумом во всех аспектах, направленных на отказ от зависимости от ископаемого топлива и переход к более сбалансированному энергетическому балансу.

“Пакистан стремится к инклюзивной и устойчивой модели экономического роста. Особенно хочу подчеркнуть аспект устойчивости, поскольку мы осознаем, что по мере индустриализации страны спрос на энергию будет расти. Этот рост должен сопровождаться активным внедрением возобновляемых источников энергии и новых технологий”, - отметил министр.

А. Малик напомнил, что население Пакистана превышает 250 миллионов человек, однако уровень потребления энергии на душу населения остается низким: в среднем годовой спрос составляет около 14 000 мегаватт.

“Мы также стремимся к согласованной энергетической политике. Уверен, что вопросы электроэнергии, нефти, газа и жидкого топлива должны рассматриваться комплексно. Энергетическая система не может позволить себе разрозненность, ведущую к неэффективным арбитражам”,, — добавил он.

Министр подчеркнул, что для обеспечения лучшей координации между секторами электроэнергии и нефти Пакистан активизирует работу имеющихся платформ, в частности, Комитета по энергетике, которым лично руководит премьер-министр страны.

“Это один из ключевых шагов, которые мы намерены реализовать в рамках текущей реформы”, - заключил А. Малик.