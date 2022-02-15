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Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году

Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году Ожидается, что Трансадриатический газопровод (TAP), транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу, заработает в полную мощность в 2023 году.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 13:16
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году

Ожидается, что Трансадриатический газопровод (TAP), транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу, заработает в полную мощность в 2023 году.

Об этом в интервью Report сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что до сих пор по газопроводу TAP на европейский рынок было поставлено 9,2 млрд кубометров азербайджанского газа: "С момента ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турцию было поставлено 14,7 млрд кубометров газа".

По его словам, в прошлом году посредством TAP европейские потребители были обеспечены азербайджанским газом в объеме 8,1 млрд кубометров: "На 2022 год прогнозируется экспорт более 9 млрд кубометров газа в Европу".

Министр подчеркнул, что посредством газопровода TAP больше всего природного газа было поставлено на итальянский рынок: "В прошлом году в Италию было поставлено 6,9 млрд кубометров газа. А в 2022 году в эту страну прогнозируется экспорт 7,4 млрд кубометров азербайджанского газа".

Природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия на европейский рынок попадает по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом, проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

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Версия на английском языке TAP expected to work at full capacity in 2023 - Shahbazov
Версия на азербайджанском языке Nazir: “2023-cü ildə TAP-ın tam gücü ilə işləyəcəyi gözlənilir”

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