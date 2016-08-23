Иракский министр призвал иностранные компании в стране увеличить добычу и экспорт нефти

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Министр нефтяной промышленности Ирака Джаббар ал-Лаиби призвал иностранные компании, работающие в Ираке, увеличить добычу и экспорт нефти и газа для максимизации доходов страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, министр подтвердил, что поддерживает деятельность международных компаний с тем, чтобы они повышали темпы производства и экспорта нефти и газа.

Дж.Ал-Лаиби был одобрен парламентом страны на должность министра нефти 15 августа. Ранее он возглавлял государственную "Южную нефтяную компанию Ирака".

По данным ОПЕК, Ирак в июле добывал 4,3 млн. баррелей нефти в сутки, увеличив показатель на 74,8 тыс. баррелей по сравнению с июнем. Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.