Министр нефти Венесуэлы: В феврале страна добыла составил 1,432 млн баррелей

Венесуэла в феврале добыла 1,432 млн баррелей нефти в сутки.
Как передаёт Report, об этом сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
"Что касается марта - посмотрим, месяц еще не закончился", - сказал Кеведо.
Кроме того, министр отметил укрепление отношений с Россией, а также рассказал о том, что планирует встретится с министром энергетики России Александром Новаком в начале апреля.
"Мы продолжаем укреплять наши отношения с РФ, и мы собираемся открыть дочернюю компанию PDVSA в Москве. В первую неделю апреля мы собираемся посетить Москву. Вчера я поговорил с Новаком - и мы договорились о встрече в первую неделю апреля", - сказал он.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости