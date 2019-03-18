Министр нефти Венесуэлы: В феврале страна добыла составил 1,432 млн баррелей

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Венесуэла в феврале добыла 1,432 млн баррелей нефти в сутки.

Как передаёт Report, об этом сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"Что касается марта - посмотрим, месяц еще не закончился", - сказал Кеведо.

Кроме того, министр отметил укрепление отношений с Россией, а также рассказал о том, что планирует встретится с министром энергетики России Александром Новаком в начале апреля.

"Мы продолжаем укреплять наши отношения с РФ, и мы собираемся открыть дочернюю компанию PDVSA в Москве. В первую неделю апреля мы собираемся посетить Москву. Вчера я поговорил с Новаком - и мы договорились о встрече в первую неделю апреля", - сказал он.