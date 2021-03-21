Министр нефти Венесуэлы сообщил о теракте на газовом заводе PDVSA

Информации о жертвах и пострадавших пока нет

Инфраструктура газового завода "Эль-Техидо" на севере Венесуэлы вышла из строя из-за теракта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.

"Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA", — сказал министр в голосовом сообщении, распространенном в Twitter офиса вице-президента.

По словам чиновника, террористическое нападение произошло в пятницу вечером в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Там расположен операционный центр "Эль-Техидо", служащий газозаправочным заводом. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Эль-Аиссами отметил, что для немедленного восстановления атакованной инфраструктуры задействовали чрезвычайные протоколы. На месте работают ремонтные бригады.

Ситуацию в стране президент Николас Мадуро назвал непрекращающимся заговором против жизней граждан и стратегических производств: энергоснабжения, нефтедобычи и переработки, а также государственных услуг. В конце октября НПЗ "Амуай", входящий в состав комплекса "Парагуана", атаковали, предположительно, ракетой, запущенной с дрона или катера. По информации Каракаса, объектами частых диверсий становятся также электрические сети и водопровод, обслуживающие нефтезаводы.