Министр нефти Венесуэлы обсудил с коллегами из Эквадора и Алжира сокращение добычи

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино обсудил в Вене планируемое соглашение по нефти с алжирским министром энергетики Нуреддином Бутарфой и министром иностранных дел и миграции Эквадора Гийомом Лонгом.

Как передает Report, об этом дель Пино сообщил в своем Twitter.

"С министром нефти Алжира Нуреддином Бутарфой мы обсудили детали повестки дня заседания ОПЕК и стран, не входящих в картель", - написал дель Пино. На встрече с эквадорским министром обсуждались аналогичные вопросы, следует из его записи.