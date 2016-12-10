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    Министр нефти Венесуэлы обсудил с коллегами из Эквадора и Алжира сокращение добычи

    Встреча министров состоялась в Вене

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино обсудил в Вене планируемое соглашение по нефти с алжирским министром энергетики Нуреддином Бутарфой и министром иностранных дел и миграции Эквадора Гийомом Лонгом.

    Как передает Report, об этом дель Пино сообщил в своем Twitter.

    "С министром нефти Алжира Нуреддином Бутарфой мы обсудили детали повестки дня заседания ОПЕК и стран, не входящих в картель", - написал дель Пино. На встрече с эквадорским министром обсуждались аналогичные вопросы, следует из его записи.

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