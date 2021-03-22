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Министр нефти Венесуэлы назвал «терактом» взрыв на газопроводе PDVSA

Министр нефти Венесуэлы назвал «терактом» взрыв на газопроводе PDVSA Взрыв на 36-дюймовом трубопроводе побудил PDVSA временно закрыть предприятие, чтобы остановить пламя и оценить повреждения
Энергетика
22 марта 2021 г. 15:13
Министр нефти Венесуэлы назвал «терактом» взрыв на газопроводе PDVSA

Участок газопровода в восточной части Венесуэлы пострадал от взрыва днем 20 марта.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет государственной нефтяной компании PDVSA. Министр нефти страны Тарек Эль Айссами назвал этот инцидент «террористической атакой».

Согласно отчету госнефтекомпании, взрыв на 36-дюймовом трубопроводе, подающем природный газ на завод по обратной закачке газа Pigap II в северном штате Монагас, побудил PDVSA временно закрыть предприятие, чтобы остановить пламя и оценить повреждения трубопровода.

Венесуэльский министр нефти в кратком заявлении по государственному телевидению поздно вечером в субботу назвал инцидент «террористической атакой», не сообщив подробностей о том, кто несет ответственность, или о воздействии на завод и трубопровод.

Венесуэла, являющаяся членом ОПЕК, обладает огромными запасами нефти и природного газа, но в последние годы объем добычи упал до самого низкого уровня за несколько десятилетий на фоне общенационального экономического коллапса, который сократил денежный поток PDVSA и привел к уходу квалифицированного персонала.

Ранее официальные лица обвиняли во взрывах на НПЗ и трубопроводах, а также в отключении электроэнергии и других, сбои инфраструктуры неназванных террористов. Между тем, критики президента страны Николаса Мадуры утверждают, что подобные инциденты вызваны хроническим отсутствием технического обслуживания, недостаточными инвестициями и бесхозяйственностью.

Отметим, что в конце января 2019 года Минфин США ввел санкции против PDVSA.

Несмотря на санкции США, венесуэльскую нефть активно поставляют в Китай. Так, в ноябре 2020 года Венесуэла экспортировала 15 млн баррелей нефти на сумму около 660 млн долларов США.

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