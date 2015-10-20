 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Судан подал заявку на вступление в ОПЕК

    Министр нефти: Мы ждем, когда станем полноправными членами в ОПЕК

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Судан подал заявку на получение членства в ОПЕК и ждет решения организации". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр нефти Судана Мохаммед Заид Авад.

    "Сейчас все зависит от ОПЕК. У нас на данный момент нет полного членства. Мы ждем, когда станем полноправными членами в ОПЕК", - добавил министр.

    Судан обсуждает возможность вступления в ОПЕК с 2006 года, однако до сих пор не предпринимал реальных шагов по вступлению в организацию. Страна является третьим по величине производителем нефти в Африке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi