Министр нефти Саудовской Аравии приветствовал развитие сланцевой отрасли

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми отверг обвинения в том, что его страна ведет ценовую войну с американскими производителями сланцевого газа, пишет The Wall Street Journal.

"Одни говорят о войне ОПЕК против сланцевой отрасли, другие говорят, что ОПЕК мертва. Теорий множество, и все они неверны", - заявил он на заседании Ассоциации германо-арабской дружбы (DAFG) в Берлине.

По словам министра, действия, предпринятые Эр-Риядом за последнее время, помогли стабилизировать цены на нефть, которые падали начиная с лета прошлого года. "Я уверен, что в ноябре прошлого года ОПЕК приняла историческое решение. История покажет, что это был верный путь", - заявил ан-Нуайми. Он выразил мнение, что последствия решения ОПЕК были успешными, поскольку спрос на нефть постепенно растет и стоимость нефти стабилизируется.

Ан-Нуайми также назвал развитие сланцевой отрасли "позитивным", отметив, что добыча сланцевой нефти компенсировала сокращение производства в других странах. "Рост поставок нефти из новых источников, значительная часть которого приходится на долю США, является позитивным событием, — отметил он, добавив, что роль Саудовской Аравии или других стран ОПЕК не сводится к субсидированию производителей с высокими затратами за счет сокращения своей доли рынка.

Сигналом стабилизации цен на нефть также является изменение тактики Саудовской Аравии в отношениях с азиатскими потребителями. Так, страна объявила о повышении цен на поставки нефти в Азию, тогда как ранее она предлагала серьезные скидки этим покупателям.

Ан-Нуайми отметил, что политика Саудовской Аравии сфокусирована на поддержании стабильности рынка. Он призвал производителей нефти, не входящих в ОПЕК, к сотрудничеству. "В данный момент они предпочитают не делать этого", — посетовал чиновник, сообщает Reportсо ссылкой на "Интерфакс".