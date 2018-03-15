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    Министр нефти: Россия может досрочно выйти из сделки ОПЕК+

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Россия может досрочно выйти из соглашения ОПЕК+ по заморозке добычи нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Вести.Экономика", это предположил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

    В ответ на вопрос о том, продлит ли ОПЕК действие соглашения о заморозке добычи нефти, Зангане отметил, что Россия может выйти из него, так как мало привержена оставаться в нем до конца этого года.

    По его словам, альянсу в таком случае придется внести изменения в сделку.

    Россия вместе с Саудовской Аравией является одним из ключевых участников сделки. Обе страны несут самые большие обязательства по сокращению добычи - минус 300 и 468 тыс. баррелей по сравнению с уровнем добычи в октябре 2016 года. 

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