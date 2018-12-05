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    Министр нефти Омана: ОПЕК+ может сократить добычу нефти на шесть месяцев

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на 3-6 месяцев.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

    "Я думаю, что все, что сейчас может обсуждаться по Ирану, это теория. Иран перестает экспортировать, они под санкциями. Попросим ли мы их сократить на 1 миллион, 2 миллиона и так далее, но это теоретические рассуждения. Мы говорим о следующих 3, 4, 6 месяцах и краткосрочном периоде. И я не думаю, что многое изменится политически", - сказал аль-Румхи.

    Отметим, что в Вене проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. 6 декабря эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

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