Министр нефти Омана: ОПЕК+ может сократить добычу нефти на шесть месяцев

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на 3-6 месяцев.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

"Я думаю, что все, что сейчас может обсуждаться по Ирану, это теория. Иран перестает экспортировать, они под санкциями. Попросим ли мы их сократить на 1 миллион, 2 миллиона и так далее, но это теоретические рассуждения. Мы говорим о следующих 3, 4, 6 месяцах и краткосрочном периоде. И я не думаю, что многое изменится политически", - сказал аль-Румхи.

Отметим, что в Вене проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. 6 декабря эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.