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Министр нефти Омана не рассчитывает на резкий рост цен на нефть

Министр нефти Омана не рассчитывает на резкий рост цен на нефть Нет причин полагать, что на рынке нефти сейчас "суперцикл" и цены вновь вырастут до 100-140 долларов США за баррель.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 15:04
Министр нефти Омана не рассчитывает на резкий рост цен на нефть

Нет причин полагать, что на рынке нефти сейчас "суперцикл" и цены вновь вырастут до 100-140 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи в ходе сессии на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021.

"Нет причин думать, что есть какое-то супервосстановление (спроса), суперцикл, и все снова вернется к 100-140 долларам США за баррель. Я так не паникую", — сказал он, выступая на ADIPEC.

По мнению ар-Румхи, разговоры о том, что цены вернутся к 100 долларам США, спровоцированы паникой.

"А мы не хотим включать режим паники. Я думаю, что причин паниковать нет. Данные ОПЕК показывают, что и спрос, и предложение (на рынке нефти) в порядке. А в случае чего, в ближайшие месяцы поставки на рынок вырастут еще", — продолжил министр.

Безусловно, текущая ситуация может измениться, и это нормально, считает ар-Румхи. По его мнению, нужно продолжать тщательно следить за ней, но не паниковать, мониторить потребности рынка, быть ответственными и продолжать инвестиции в нефтяные проекты.

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Версия на английском языке Will oil prices rise to $140?

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