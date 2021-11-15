Министр нефти Омана не рассчитывает на резкий рост цен на нефть

Нет причин полагать, что на рынке нефти сейчас "суперцикл" и цены вновь вырастут до 100-140 долларов США за баррель.

Нет причин полагать, что на рынке нефти сейчас "суперцикл" и цены вновь вырастут до 100-140 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи в ходе сессии на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021.

"Нет причин думать, что есть какое-то супервосстановление (спроса), суперцикл, и все снова вернется к 100-140 долларам США за баррель. Я так не паникую", — сказал он, выступая на ADIPEC.

По мнению ар-Румхи, разговоры о том, что цены вернутся к 100 долларам США, спровоцированы паникой.

"А мы не хотим включать режим паники. Я думаю, что причин паниковать нет. Данные ОПЕК показывают, что и спрос, и предложение (на рынке нефти) в порядке. А в случае чего, в ближайшие месяцы поставки на рынок вырастут еще", — продолжил министр.

Безусловно, текущая ситуация может измениться, и это нормально, считает ар-Румхи. По его мнению, нужно продолжать тщательно следить за ней, но не паниковать, мониторить потребности рынка, быть ответственными и продолжать инвестиции в нефтяные проекты.