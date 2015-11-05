Министр нефти Кувейта: Снижать добычу надо совместно со странами, не входящими в ОПЕК

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сокращение добычи нефти должно произойти только совместно со странами, не входящими в ОПЕК. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр.

"Страны, не входящие в ОПЕК, должны присоединиться к любому сокращению добычи", - сказал он. Это необходимо для баланса на рынке. "По ситуации на рынке не очень понятно, когда может начаться восстановление мировой экономики, но я надеюсь, это случится в следующем году. Если темпы экономического роста восстановятся, цены увеличатся", - сказал министр нефти Кувейта.

По его мнению, ситуация станет яснее в I квартале 2016 года.

В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Статус стран-наблюдателей ОПЕК имеют Мексика, Египет, Оман, а также Россия, которая участвует в сессиях этой организации с 1998 года.

Следующее совещание стран ОПЕК должно состояться 4 декабря нынешнего года.