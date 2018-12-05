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    Министр нефти Кувейта: Прежде чем сокращать добычу, будут обсуждены спрос и предложение

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ пока не обсуждали предложения по сокращению нефтедобычи, поскольку сначала им требуется обсудить текущую ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке.

    Как передает Report, об этом в Вене заявил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

    В Вене 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. 6 декабря эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

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